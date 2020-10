Marvel's Spider-Man Miles Morales non avrà altri personaggi giocabili (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Marvel's Spider-Man Miles Morales avrà solo un personaggio giocabile, ovvero Miles. Ad affermarlo è il direttore creativo Brian Horton durante un'intervista. Secondo Horton, il team di sviluppo di Insomniac Games voleva concentrare il 100% del tempo di gioco e le sue risorse nel raccontare la storia di Miles Morales, non quella di chiunque altro.Questa è una piccola differenza rispetto all'originale Marvel's Spider-Man, poiché i giocatori potevano mettersi anche nei panni Mary Jane durante diversi segmenti della storia. "Siamo Miles il 100% delle volte", ha rivelato Horton in una video intervista. Il direttore creativo ha anche aggiunto che, in modo simile ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 ottobre 2020)'s-Man; solo uno giocabile, ovvero. Ad affermarlo è il direttore creativo Brian Horton durante un'intervista. Secondo Horton, il team di sviluppo di Insomniac Games voleva concentrare il 100% del tempo di gioco e le sue risorse nel raccontare la storia di, non quella di chiunque altro.Questa è una piccola differenza rispetto all'originale's-Man, poiché i giocatori potevano mettersi anche nei panni Mary Jane durante diversi segmenti della storia. "Siamoil 100% delle volte", ha rivelato Horton in una video intervista. Il direttore creativo ha anche aggiunto che, in modo simile ...

