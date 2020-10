L’ultimo affondo del New York Times: conto corrente e tasse in Cina per Trump (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Donald Trump ha un conto corrente in Cina, dove ha pagato tasse per 188.561 dollari tra il 2013 e il 2015. L’ultimo scoop del New York Times è un duro colpo per il tycoon, che della battaglia contro Pechino ha fatto una bandiera Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Donaldha un contoin, dove ha pagatoper 188.561 dollari tra il 2013 e il 2015. L’ultimo scoop del Newè un duro colpo per il tycoon, che della battaglia contro Pechino ha fatto una bandiera

lucabattanta : RT @Italia_Notizie: L’ultimo affondo del New York Times:?conto corrente e tasse in Cina per Trump - Italia_Notizie : L’ultimo affondo del New York Times:?conto corrente e tasse in Cina per Trump - fisco24_info : L’ultimo affondo del New York Times:?conto corrente e tasse in Cina per Trump: Donald Trump ha un conto corrente in… - MondoMercati : L’ultimo affondo del New York Times:?conto corrente e tasse in Cina per Trump - tatiana__ras : RT @Libero_official: L'affondo di #DeBortoli a #Tagadà a poche ore dal varo dell'ultimo #Dpcm del governo: 'Abbiamo già perso sei mesi' ht… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo affondo Di Battista piccona i 5 Stelle: «Finiremo come l’Udeur C’è chi non mi vuole capo» Corriere della Sera