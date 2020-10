Lucrezia morta a 21 anni dopo uno scontro in auto con un cinghiale: ferito il fidanzato (Di mercoledì 21 ottobre 2020) morta a 21 anni dopo uno scontro in auto con un cinghiale. Lucrezia Minnilli è morta nella notte all'ospedale di Cremona, a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto martedì. La ragazza ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 ottobre 2020)a 21unoincon unMinnilli ènella notte all'ospedale di Cremona, a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto martedì. La ragazza ...

torepaola : RT @ilmessaggeroit: Morta dopo scontro in auto contro un cinghiale: Lucrezia aveva 21 anni, ferito il fidanzato - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Morta dopo scontro in auto contro un cinghiale: Lucrezia aveva 21 anni, ferito il fidanzato - ilmessaggeroit : Morta dopo scontro in auto contro un cinghiale: Lucrezia aveva 21 anni, ferito il fidanzato - Ludo63946239 : Che noia sta 'pianta morta' di Lucrezia!!! Fatela uscire cazzo!!! #uominiedonne - Ludo63946239 : Ah pianta morta!! Valentina vs Lucrezia ??????? #uominiedonne -