Covid: Spadafora, più rischio al ristorante che in palestra (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 21 OTT - Il Covid si rischia di più al ristorante che in palestra: così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora in un'intervista al quotidiano Il Mattino di Napoli, nella quale ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 21 OTT - Ilsi rischia di più alche in: così il ministro dello sport Vincenzoin un'intervista al quotidiano Il Mattino di Napoli, nella quale ...

rtl1025 : Tornando dal Portogallo, #Ronaldo ha violato il protocollo anti #Covid. E' quanto ha detto il ministro dello sport… - PianetaMilan : .@SerieA - @vinspadafora al @mattinodinapoli: 'Il #calcio pensi ad un piano B per il campionato' - #SerieA… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Zingaretti: 'Spadafora pensi allo sport e non dia pagelle ai presidenti di Regione', Bonavitacola: 'Invitiamo S… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Zingaretti: 'Spadafora pensi allo sport e non dia pagelle ai presidenti di Regione', Bonavitacola: 'Invitiamo S… - BelpassoAlberto : RT @apetrazzuolo: COVID - Zingaretti: 'Spadafora pensi allo sport e non dia pagelle ai presidenti di Regione', Bonavitacola: 'Invitiamo Spa… -