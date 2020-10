Covid | Genoa | tornano negativi altri cinque calciatori

BombeDiVlad : ????#Genoa, altri 5 giocatori tornati negativi. Si svuota l'infermeria rossoblù ???? #LeBombeDiVlad #LBDV #SerieA… - ItaSportPress : Genoa, 5 giocatori sono guariti dal Covid-19 - - Fraboys69 : RT @RenatoMaisani: #Genoa: anche #Cassata, #Criscito, #Destro, #Lerager e #Zappacosta sono guariti dal Covid-19 - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - #Criscito e non solo: cinque nuovi negativi al #Covid nel #Genoa ? - Zelgadis265 : RT @RenatoMaisani: #Genoa: anche #Cassata, #Criscito, #Destro, #Lerager e #Zappacosta sono guariti dal Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Genoa

Il Genoa nelle scorse settimane è stato il club di Serie A più colpito dal Covid-19, ma ora tutti i contagiati sono in via di guarigione. La stessa società rossoblù, infatti, ha comunicato l’esito ...Tutti i giocatori positivi al Coronavirus in Serie A: l'elenco in aggiornamento dei calciatori, allenatori e presidenti attualmente positivi.