“Certificazioni non conformi allegate in malafede”, le accuse all’imprenditore arrestato per l’affare delle mascherine alla Sardegna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A marzo scorso, in piena emergenza Covid, aveva venduto alla Regione Sardegna 4 milioni di mascherine per 18,5 milioni di euro. Senza alcuna gara e con prezzi “fuori mercato“, come aveva raccontato ilfattoquotidiano.it sei mesi fa. Oggi Renato De Martin, patron della Demar hospital di Reggio Calabria, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di frode nelle pubbliche forniture. All’imprenditore sono stati confiscati i 10,8 milioni di euro già pagati dalla Regione per la fornitura dei dispositivi e 2,7 milioni di mascherine targate Demar sono state sequestrate perché non conformi alle normative nazionali e comunitarie. La Regione sapeva? Sì. Almeno dal 28 aprile, quando era chiaro che le mascherine FFP3 non fossero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A marzo scorso, in piena emergenza Covid, aveva vendutoRegione4 milioni diper 18,5 milioni di euro. Senza alcuna gara e con prezzi “fuori mercato“, come aveva raccontato ilfattoquotidiano.it sei mesi fa. Oggi Renato De Martin, patron della Demar hospital di Reggio Calabria, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di frode nelle pubbliche forniture. All’imprenditore sono stati confiscati i 10,8 milioni di euro già pagati dRegione per la fornitura dei dispositivi e 2,7 milioni ditargate Demar sono state sequestrate perché nonalle normative nazionali e comunitarie. La Regione sapeva? Sì. Almeno dal 28 aprile, quando era chiaro che leFFP3 non fossero ...

serebellardinel : A marzo scorso, in piena emergenza #Covid, aveva venduto alla Regione #Sardegna governata da #Solinas @LegaSalvini… - MatteoMarchini5 : “Certificazioni non conformi allegate in malafede”, le accuse all’imprenditore arrestato per l’affare delle mascher… - fattoquotidiano : “Certificazioni non conformi allegate in malafede”, le accuse all’imprenditore arrestato per l’affare delle mascher… - clikservernet : “Certificazioni non conformi allegate in malafede”, le accuse all’imprenditore arrestato per l’affare delle mascher… - Noovyis : (“Certificazioni non conformi allegate in malafede”, le accuse all’imprenditore arrestato per l’affare delle masche… -

Ultime Notizie dalla rete : “Certificazioni non Da Orzi Carrelli una soluzione alle batterie dei muletti che durano poco Fortune Italia