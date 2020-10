Assegno unico famiglia 2021: a chi spetta, da quando, come funziona, importi, ultime novità (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Arriva nel 2021 l’Assegno unico famiglie: saltato nella precedente manovra, è pronto a fare capolino a partire dal prossimo anno. A rassicurare sull’introduzione di questo sussidio per le famiglie italiane sono stati il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Roberto Gualtieri in persona, nella conferenza stampa di presentazione della Manovra 2021, partita per il suo iter di approvazione definitivo entro il 31 dicembre 2020. I motori della Legge di bilancio sono infatti già ben caldi; l’ossatura è già stata definita, approvata e presentata dal governo. Il documento programmativo di bilancio è già stato inviato in Europa (come da prassi) e il suo iter di approvazione definitivo si concluderà entro il 31 dicembre 2020, con ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Arriva nell’famiglie: saltato nella precedente manovra, è pronto a fare capolino a partire dal prossimo anno. A rassicurare sull’introduzione di questo sussidio per le famiglie italiane sono stati il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Roberto Gualtieri in persona, nella conferenza stampa di presentazione della Manovra, partita per il suo iter di approvazione definitivo entro il 31 dicembre 2020. I motori della Legge di bilancio sono infatti già ben caldi; l’ossatura è già stata definita, approvata e presentata dal governo. Il documento programmativo di bilancio è già stato inviato in Europa (da prassi) e il suo iter di approvazione definitivo si concluderà entro il 31 dicembre 2020, con ...

