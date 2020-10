Alleanza per Roma: prima progetto e programma, poi candidature (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato Articolo Uno Roma, Stefano Fassina – Roma 21, Liberare Roma, Partito Socialista Italiano Roma e Sinistra Italiana Roma: “La settimana scorsa si e’ riunita la Alleanza progressista per Roma e, tutti insieme, abbiamo deciso di avviare un confronto approfondito con le forze sociali, il tessuto associativo, i movimenti e con le energie intellettuali presenti nelle universita’ e nei centri di ricerca.” “Questo lavoro e’ indispensabile sia sul piano del metodo che del merito: la partecipazione attiva alla definizione del profilo politico e alle linee programmatiche e’ fondamentale.” “Riteniamo che i partiti politici, i movimenti, le ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 ottobre 2020)– Cosi’ in un comunicato Articolo Uno, Stefano Fassina –21, Liberare, Partito Socialista Italianoe Sinistra Italiana: “La settimana scorsa si e’ riunita laprogressista pere, tutti insieme, abbiamo deciso di avviare un confronto approfondito con le forze sociali, il tessuto associativo, i movimenti e con le energie intellettuali presenti nelle universita’ e nei centri di ricerca.” “Questo lavoro e’ indispensabile sia sul piano del metodo che del merito: la partecipazione attiva alla definizione del profilo politico e alle lineetiche e’ fondamentale.” “Riteniamo che i partiti politici, i movimenti, le ...

EnricoLetta : Italia e Spagna, non più una competizione permanente ma un’alleanza strategica dentro l’UE. Per un’… - Piu_Europa : Con @CarloCalenda è emersa per #Roma una candidatura credibile. Quella di un fronte progressista e liberaldemocrati… - GiuseppeConteIT : Fieri di celebrare a Roma il 75° anniversario @FAO e il #WorldFoodDaY. L’Italia promuove la #FoodCoalition, alleanz… - friaspabloo : RT @franolivo2: Dopo anni di rivalità, diffidenza e piccole scorrettezze reciproche Italia e Spagna ora sono davvero alleate - ComunePalermo : #NewsPA - Il Comune di Palermo aderisce a OGP Local, l'alleanza internazionale per il 'governo aperto' -

Ultime Notizie dalla rete : Alleanza per Bucine. Il gruppo consiliare "Alleanza per Bucine" chiede maggior attenzione alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti. Valdarno24 Covid-19, Borzì (Acli Roma): alleanza educativa per affrontare la sfida

"La nostra città, insieme a tutto il nostro Paese, sta vivendo un periodo davvero molto difficile, che si riflette sulla vita di tutti noi, e in modo particolare delle famiglie ...

Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

la richiesta d’una alleanza in vista d’una sentenza schiacciante. A perdere sarà anche la Corte: se, per improbabile ipotesi, desse torto al Presidente, sarà accusata d’irresponsabilità; dandogli ...

"La nostra città, insieme a tutto il nostro Paese, sta vivendo un periodo davvero molto difficile, che si riflette sulla vita di tutti noi, e in modo particolare delle famiglie ...la richiesta d’una alleanza in vista d’una sentenza schiacciante. A perdere sarà anche la Corte: se, per improbabile ipotesi, desse torto al Presidente, sarà accusata d’irresponsabilità; dandogli ...