Stadia su iOS ha vita breve. Apple rimuoverà Stadium, l'app chiave per il servizio Google (Di martedì 20 ottobre 2020) Vi avevamo parlato di Stadium, un'app che consentiva di aprire un browser molto semplice progettato per consentire agli utenti Google Stadia di poter giocare anche sui dispositivi iOS. Purtroppo quest'app è stata rimossa dall'App Store e a confermarlo è proprio lo sviluppatore. "Ho delle brutte notizie", ha scritto Knox su Discord, "Ma prima di arrivare a questo: se volete utilizzare la versione App Store di Stadium, scaricatela ora".Sebbene i servizi di cloud gaming come Stadia, xCloud e GeForce Now non siano ufficialmente disponibili su iOS a causa delle regole di Apple, Stadium ha offerto una soluzione alternativa eseguendo lo streaming dei giochi di Stadia tramite un browser web. Questo è teoricamente consentito, dal momento che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) Vi avevamo parlato di, un'app che consentiva di aprire un browser molto semplice progettato per consentire agli utentidi poter giocare anche sui dispositivi iOS. Purtroppo quest'app è stata rimossa dall'App Store e a confermarlo è proprio lo sviluppatore. "Ho delle brutte notizie", ha scritto Knox su Discord, "Ma prima di arrivare a questo: se volete utilizzare la versione App Store di, scaricatela ora".Sebbene i servizi di cloud gaming come, xCloud e GeForce Now non siano ufficialmente disponibili su iOS a causa delle regole diha offerto una soluzione alternativa eseguendo lo streaming dei giochi ditramite un browser web. Questo è teoricamente consentito, dal momento che ...

Eurogamer_it : #Apple rimuoverà #Stadium l'app che consente di giocare a Stadia su iOS. - stadiaita : Brutte notizie per gli utenti iOS che stavano utilizzando l'app Stadium. Pare che Apple stia per rimuoverla non ta… - DaRk_ViVi : Se usate #Stadia su iOS con #Stadium, attenzione che verrà a breve rimossa dall'AppStore! Scaricatela prima che sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadia iOS Stadia su iOS, annuncio il 30 settembre? Sarà via web come Luna DDay.it - Digital Day Stadia su iOS ha vita breve. Apple rimuoverà Stadium, l'app chiave per il servizio Google

Vi avevamo parlato di Stadium, un'app che consentiva di aprire un browser molto semplice progettato per consentire agli utenti Google Stadia di poter giocare anche sui dispositivi iOS. Purtroppo quest ...

Google Stadia, tra le novità una demo gratuita

Un nuovo video mostra le novità in arrivo in questi tre giorni per Google Stadia, scopriamole insieme in questa notizia e vediamo se sono succose!

Vi avevamo parlato di Stadium, un'app che consentiva di aprire un browser molto semplice progettato per consentire agli utenti Google Stadia di poter giocare anche sui dispositivi iOS. Purtroppo quest ...Un nuovo video mostra le novità in arrivo in questi tre giorni per Google Stadia, scopriamole insieme in questa notizia e vediamo se sono succose!