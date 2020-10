Smeriglio | attenti alla rissa | Calenda fa parte del nostro campo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – “Bisogna staree difendere un patrimonio comune”. Massimiliano, eurodeputato indipendente del Pd e ideatore del soggetto civico di sinistra “Liberare Roma”, parlando all’agenzia Dire manda un messaggio ai naviganti del ‘largo’ del centrosinistra. L’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Roma di Carloha agitato molto le acque, in particolare in alcuni pezzi del Pd e della sinistra. Uno scenario che anon piace: “Gli avversari sono la Raggi e la destra estrema che e’ radicata sul territorio. Non bisogna scambiare i vecchi-nuovi compagni di viaggio per nemici ma provare a capire le ragioni del dialogo”. Perche’ anche Carlo ...