Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani deboli piogge in Piemonte e Liguria

Il tempo previsto sull'Italia domani, mercoledì 21 ottobre 2020: il bollettino a cura dell'Aeronautica Militare. Al Nord: cielo molto nuvoloso al nord ovest, sulle rimanenti aree alpine e prealpine e sulla Toscana con deboli precipitazioni che interesseranno Piemonte e Liguria. Formazione di banchi di nebbia lungo il corso del Po al primo mattino. Centro e Sardegna: addensamenti consistenti sulla Sardegna orientale ed aree costiere della Toscana con graduale intensificazione della nuvolosità che si estenderà anche ai settori settentrionali di Umbria e Lazio, e condizioni di bel tempo altrove, seppur con transito di innocue velature. Sud e Sicilia: condizioni stabili con ampio soleggiamento salvo temporanei annuvolamenti poco ...

Lodi, previsioni meteo per il 20/10/2020. Generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima di 10°C e massima di 17°C ...

Meteo per Martedì 20 Ottobre 2020, Lignano Sabbiadoro. Giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima di 11°C e massima di 17°C ...

