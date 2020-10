Nina Zilli, quando gli hater sono peggio del Coronavirus (Di martedì 20 ottobre 2020) Insultata sui social Nina Zilli dopo il suo sfogo di ieri legato alla malattia, quando gli hater sono peggio del Coronavirus. La cantante Nina Zilli, in una storia su Instagram, ha rivelato ieri di essere risultata positiva al Coronavirus. Questo nonostante tutte le precauzioni prese: la cantante 40enne aveva anche fatto, prima che risultasse positiva, … Leggi su viagginews (Di martedì 20 ottobre 2020) Insultata sui socialdopo il suo sfogo di ieri legato alla malattia,glidel. La cantante, in una storia su Instagram, ha rivelato ieri di essere risultata positiva al. Questo nonostante tutte le precauzioni prese: la cantante 40enne aveva anche fatto, prima che risultasse positiva, …

Agenzia_Ansa : La cantante Nina Zilli positiva al #covid. 'Io contagiata forse a cena. Attenti ai luoghi chiusi e affollati' #ANSA… - Corriere : Nina Zilli positiva al Coronavirus: «Forse l’ho preso al ristorante, evitate luoghi af... - Adnkronos : #NinaZilli: 'Ho il #Covid, probabilmente l'ho preso al ristorante' - kariuki74 : RT @wushurabbit: Speriamo che quando andrà a mangiare in un ristorante, in un qualsiasi ristorante, in cucina si ricordino di sputare nelle… - benny_bove : RT @Agenzia_Ansa: La cantante Nina Zilli positiva al #covid. 'Io contagiata forse a cena. Attenti ai luoghi chiusi e affollati' #ANSA #coro… -