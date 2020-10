Microsoft e SpaceX si alleano Nasce Azure Space | il cloud delle stelle

(Di martedì 20 ottobre 2020) Servirà da infrastruttura alla rete di satelliti Starlink per portare la connettività ovunque. Una soluzione chiavi in mano destinata anche all’elaborazione dati legata all’osservazione della Terra e alla difesa. Così gli Stati Uniti si portano avanti nella corsa alla nuova...

MilanoFinanza : Microsoft con SpaceX di Elon Musk per portare in orbita la battaglia contro Amazon -

Microsoft, in collaborazione con SpaceX di Elon Musk, lancia un nuovo servizio per i satelliti chiamato Azure Space. Reso possibile grazie a centri dati mobili mossi da camion in giro per il mondo, ...L'iniziativa per un data cloud spaziale si rivolge a clienti militari e commerciali e arriva dopo che la rivale Amazon ha annunciato i suoi progetti nello stesso campo. In ballo un business da 15 mili ...