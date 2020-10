Il Csm licenzia Davigo Il Dottor Sottile scaricato perfino dai suoi colleghi

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 20 ottobre 2020) Stefano Zurlo L'ex pm va in pensione. Contro la proroga a Palazzo dei Marescialli pure Di Matteo e Salvi Alla fine lo scarica anche un mito della lotta alla grande criminalità come Nino Di Matteo. «Con grande difficoltà umana ma in piena coscienza - spiega il consigliere indipendente - voterò per la decadenza didal Csm. Altrimenti avremmo un tertium genus di consigliere, né togato né laico che altererebbe il rapporto fra la componente togata e le altre in Consiglio, violando lo spirito delle norme costituzionali». Così, dopo un pomeriggio di discussioni, il plenum di Palazzo dei Marescialli stabilisce che Piercamillo, l'exdel Pool Mani pulite, uno dei più noti magistrati italiani, deve lasciare il Consiglio superiore ...