Gruppo Grimaldi | in arrivo dalla Cina due nuove navi | prima ro-ro ibrida per la compagnia partenopea

(Di martedì 20 ottobre 2020) Grandi novità per la flotta del. Il 16 ottobre laha infatti preso in consegna la Eco Valencia, ladelle 12ro-ro ibride appartenenti alla nuova classeGreen 5th Generation (GG5G) e commissionate al cantiere cinese Jinling di Nanjing. Pochi giorni dopo, il 19 ottobre, alè stata inoltre consegnata la Grande Florida, quinta di una serie di 7PCTC (Pure Car & Truck Carrier) commissionate al cantiere cinese Yangfan di Zhoushan. La Eco Valencia è il primo esemplare della nuova serie di unità ro-ro ibride GG5G. Oltre ad aver classificato la nave, il Registro Italiano Navale le ha assegnato la notazione addizionale di classe “Green ...

Grandi novità per la flotta del Gruppo Grimaldi. Il 16 ottobre la compagnia partenopea ha infatti preso in consegna la Eco Valencia, la prima delle 12 navi ro-ro ibride appartenenti alla nuova classe ...La Eco Valencia è dotata di due rampe d’accesso di poppa per la caricazione simultanea dei veicoli, che permettono di velocizzare la movimentazione delle merci ...