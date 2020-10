Giro d’Italia 2020 oggi, Udine-San Daniele del Friuli: orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 ripartirà oggi con la Udine-San Daniele del Friuli, una frazione movimentata di ben 229 chilometri che presenta, nel finale, il tracciato della Coppa San Daniele, nota gara riservata alla categoria Elite-U23. Sulla carta è una giornata adatta alle fughe, ma il gruppo dovrà scalare per tre volte il Monte di Ragogna, tre chilometri all’8,9% di cui il primo chilometro e mezzo ha pendenze costantemente in doppia cifra, ove potrebbe succedere qualcosa tra gli uomini di classifica. Gli atleti partiranno alle 10.25 e arriveranno tra le 16.10 e le 17.00. La gara verrà trasmessa in diretta TV sui canali Rai. Dalle 9.20 fino alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 su Rai 2. Sarà visibile, inoltre, in ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Ild’Italiaripartiràcon la-Sandel, una frazione movimentata di ben 229 chilometri che presenta, nel finale, il tracciato della Coppa San, nota gara riservata alla categoria Elite-U23. Sulla carta è una giornata adatta alle fughe, ma il gruppo dovrà scalare per tre volte il Monte di Ragogna, tre chilometri all’8,9% di cui il primo chilometro e mezzo ha pendenze costantemente in doppia cifra, ove potrebbe succedere qualcosa tra gli uomini di classifica. Gli atleti partiranno alle 10.25 e arriveranno tra le 16.10 e le 17.00. La gara verrà trasmessa in diretta TV sui canali Rai. Dalle 9.20 fino alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 su Rai 2. Sarà visibile, inoltre, in ...

giroditalia : ???@taogeoghegan celebrate, @JooAlmeida98 suffers and keeps the Maglia Rosa. This is the Last Km of Stage 15, #Giro… - matteosalvinimi : Le #FrecceTricolori salutano la partenza del Giro d’Italia da Rivolto (Friuli Venezia Giulia). Che meraviglia, graz… - MinisteroDifesa : #18ottobre L’abbraccio ???? delle Frecce Tricolori al Giro d’Italia #AbbraccioTricolore @giroditalia… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2020 Udine-San Daniele del Friuli in DIRETTA: il Monte di Ragogna offre una chance a chi deve ri… - OA_Sport : Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Udine-San Daniele del Friuli: percorso, altimetria, favoriti. Strappi finali f… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Doping, Danilo Di Luca la vita dopo la radiazione: «Vendo bici da 16 mila euro, del passato non mi pento» Corriere della Sera