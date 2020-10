Gemma | l’ennesima lite con Tina segna un punto di non ritorno?

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Le indiscrezioni trapelano dell’ultimo materiale registrato a Uomini & Donne:Galgani avrebbe abbandonato lo studio dopo l’ennesima furiosaconCipollari. L’episodio non è certo inedito: non troppo tempo fa l’opinionista aveva definito la Galgani assetata di sesso. Ma a preoccupare i fan del programma questa volta c’è una novità. La Dama torinese pare abbia confessato di non riuscire più a tollerare questa costante tensione e per questo ritirarsi dai giochi. Che la Galgani sia davvero pronta a ritirarsi dalle scene? Prima di porci domande del genere, però, vediamo qual è stato il preludio a tutto questo.delusa da Biagio Facendo un passo indietro, ricorderemo che ultimamenteaveva ...