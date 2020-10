Covid-19, in Piemonte centri commerciali chiusi nel weekend (Di martedì 20 ottobre 2020) Centro commerciali chiusi nel weekend in Piemonte: nuova ordinanza del governatore Alberto Cirio. Una decisione inevitabile a causa della nuova impennata di contagi da Covid-19 nel territorio. Se Lombardia e Campania optano per il coprifuoco, il Piemonte sceglie invece la chiusura dei centri commerciali per fronteggiare l’ondata da Covid-19. Questi, infatti, resteranno inattivi durante il … L'articolo Covid-19, in Piemonte centri commerciali chiusi nel weekend proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Centronel weekend in: nuova ordinanza del governatore Alberto Cirio. Una decisione inevitabile a causa della nuova impennata di contagi da-19 nel territorio. Se Lombardia e Campania optano per il coprifuoco, ilsceglie invece la chiusura deiper fronteggiare l’ondata da-19. Questi, infatti, resteranno inattivi durante il … L'articolo-19, innel weekend proviene da Inews.it.

