Carola Rackete, l'ex capitana della Sea Watch 3 sta bloccando il progetto per la realizzazione di un'autostrada (Di martedì 20 ottobre 2020) Alessandro Nunziati L'ex capitana Carola Rackete della Sea Watch 3 sta occupando, insieme ad altri attivisti, la foresta di querce centenarie di Dannenrod, nel centro del Paese, minacciata da un progetto per ampliare la viabilità. "È insensato nel contesto di crisi climatica", ha dichiarato. Carola Rackete, dopo aver soccorso decine di migranti in Italia nel 2019 quando … Carola Rackete, l'ex capitana della Sea Watch 3 sta bloccando il progetto per la realizzazione di un'autostrada Impronta Unika.

