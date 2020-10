Valentino Talluto, confermata condanna a 24 anni per l’untore Hiv: contagiò 30 ragazze a Roma (Di lunedì 19 ottobre 2020) Redazione Sapeva di essere positivo all’Hiv, ma ha deciso volontariamente di infettare una trentina di persone nel corso di incontri sessuali non protetti. Una azione criminale che è costata una condanna a 24 anni a Valentino Talluto, «l’untore di Roma», responsabile del reato di lesioni gravissime ai danni delle sue inconsapevoli vittime. Lo hanno deciso i … Valentino Talluto, confermata condanna a 24 anni per l’untore Hiv: contagiò 30 ragazze a Roma Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 19 ottobre 2020) Redazione Sapeva di essere positivo all’Hiv, ma ha deciso volontariamente di infettare una trentina di persone nel corso di incontri sessuali non protetti. Una azione criminale che è costata unaa 24, «l’untore di», responsabile del reato di lesioni gravissime ai ddelle sue inconsapevoli vittime. Lo hanno deciso i …a 24per l’untore Hiv: contagiò 30Impronta Unika.

SkyTG24 : #Roma, sieropositivo contagiò donne: confermati 24 anni di carcere per Valentino Talluto - CristinaCmr : RT @chilhavistorai3: Contagi HIV: Valentino Talluto riconosciuto colpevole di altri quattro casi, condannato a 24 anni in appello bis. Il n… - MichelaGenoves3 : RT @chilhavistorai3: Contagi HIV: Valentino Talluto riconosciuto colpevole di altri quattro casi, condannato a 24 anni in appello bis. Il n… - Verdoux11 : RT @chilhavistorai3: Contagi HIV: Valentino Talluto riconosciuto colpevole di altri quattro casi, condannato a 24 anni in appello bis. Il n… - enrica_emme : RT @chilhavistorai3: Contagi HIV: Valentino Talluto riconosciuto colpevole di altri quattro casi, condannato a 24 anni in appello bis. Il n… -