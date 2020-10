Tassare gli usurai: l’idea dei finanzieri di Torre Annunziata. Presentato un conto da 400mila euro a 17 tra indagati e condannati (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’idea è venuta ai finanzieri del gruppo di Torre Annunziata, coordinati dal tenente colonnello Agostino Tortora: perché non Tassare i guadagni dell’usura e della criminalità e colpirli anche nel portafoglio? Detto, fatto: un bel conto, salato, da 400mila euro, è stato Presentato a 17 personaggi del napoletano gravati da inchieste e condanne. Tra i quali una stretta parente dei fratelli Alessandro e Pasquale Fiorente, due broker internazionali della droga coinvolti nell’inchiesta che vide indagata anche Federica Gagliardi, la “Dama Bianca” sorpresa con una valigia piena di droga all’aeroporto di Fiumicino nel 2014, 24 chili di cocaina purissima, lei che era stata tra le poche privilegiate a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’idea è venuta aidel gruppo di, coordinati dal tenente colonnello Agostino Tortora: perché noni guadagni dell’usura e della criminalità e colpirli anche nel portafoglio? Detto, fatto: un bel, salato, da, è statoa 17 personaggi del napoletano gravati da inchieste e condanne. Tra i quali una stretta parente dei fratelli Alessandro e Pasquale Fiorente, due broker internazionali della droga coinvolti nell’inchiesta che vide indagata anche Federica Gagliardi, la “Dama Bianca” sorpresa con una valigia piena di droga all’aeroporto di Fiumicino nel 2014, 24 chili di cocaina purissima, lei che era stata tra le poche privilegiate a ...

