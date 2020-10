Stasera tre new entry al Grande Fratello Vip, ecco chi sono (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 si appresta ad accogliere tre nuovi concorrenti, di cui due di loro hanno già partecipato al reality show di Canale 5 recitando un ruolo di primo piano. Il terzo nome è una novità assoluta per il GF ma non per i telespettatori Mediaset, che hanno già avuto modo di vederla all’Is Morus Relais in Sardegna durante una memorabile edizione di Temptation Island. Scopriamo insieme di chi si tratta. I tre nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip Il primo nome è quello di Giulia Salemi, ex fidanzata di Francesco Monte. I due si erano innamorati proprio nella casa del Grande Fratello in occasione della terza edizione, ripetendo così quella che era stata la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez (ex di Francesco) e ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020) IlVip 5 si appresta ad accogliere tre nuovi concorrenti, di cui due di loro hanno già partecipato al reality show di Canale 5 recitando un ruolo di primo piano. Il terzo nome è una novità assoluta per il GF ma non per i telespettatori Mediaset, che hanno già avuto modo di vederla all’Is Morus Relais in Sardegna durante una memorabile edizione di Temptation Island. Scopriamo insieme di chi si tratta. I tre nuovi concorrenti delVip Il primo nome è quello di Giulia Salemi, ex fidanzata di Francesco Monte. I due si erano innamorati proprio nella casa delin occasione della terza edizione, ripetendo così quella che era stata la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez (ex di Francesco) e ...

“Calenda e i giornalisti stiano tranquilli, non ci penso nemmeno”. Lo ha detto il conduttore Massimo Giletti, stasera a Non è l’Arena su La7, commentando le voci sulla sua candidatura a sindaco di ...

La proposta di Alessandro Milan: "Per una volta i talk show parlino d'altro: le elezioni Usa, il fondamentalismo islamico in Francia..." ...

