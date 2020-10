ItaSportPress : Palleggi di gruppo quasi perfetti, ma all'ultimo tocco... (VIDEO) - -

Ultime Notizie dalla rete : Palleggi gruppo

Il Posticipo

C’è soddisfazione in casa Matelica. Mister Colavitto: “La squadra è scesa in campo vogliosa di vincere. I ragazzi erano carichi fin dai primi allenamenti settimanali e in campo si è visto il frutto de ...StampaRaggiante Gennaro Tutino bomber della Salernitana a fine gara ai microfoni di Dazn: Nessuna risposta al campionato ma risposta a noi stessi. Ci impegniamo tanto in allenamento, siamo un gran gru ...