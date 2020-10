Moda | cent’anni di capolavori made in Italy per guardare al futuro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) In questo periodo di pandemia mondiale ci sono mancate tante cose, dalle più essenziali alle più frivole ma altrettanto vitali per avere la sensazione di essere davvero liberi. L’economia mondiale ha fortemente risentito del periodo di lockdown e l’animo delle persone, anche di quelle che non sono state direttamente colpite da un lutto, ha sperimentato forse per la prima volta una paura diffusa dall’attico di Manhattan alla favela di Rio De Janeiro. Anche dopo l’estate appena trascorsa, vedere Milano dimessa e quasi rassegnata durante la settimana dellacon le sfilate private della presenza del jet set internazionale e trasmesse on line ha avuto un effetto straniante, perché un’abitudine granitica e collettiva che si infrange è la conferma che niente sarà più come prima e il numero dei contagi ...