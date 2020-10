Manovra: Dpb, per 2021 bonus bebè e proroga congedo paternità di 7 giorni (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Per il 2021 "sarà confermata la proroga del congedo obbligatorio di paternità con la durata di 7 giorni, già in vigore nel 2020" e confermata anche per l'anno prossimo "l'assegno di natalità", il cosiddetto bonus bebè. E' quanto emerge da una bozza del Dpb nel quale emerge che è prorogato "anche fino a tutto giugno 2021" il bonus vacanze. Gli effetti finanziari di queste misure pesano nel 2021 per 0,005% del pil e per 0,004% del pil nel 2022. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Per il"sarà confermata ladelobbligatorio di paternità con la durata di 7, già in vigore nel 2020" e confermata anche per l'anno prossimo "l'assegno di natalità", il cosiddettobebè. E' quanto emerge da una bozza del Dpb nel quale emerge che èto "anche fino a tutto giugno" ilvacanze. Gli effetti finanziari di queste misure pesano nelper 0,005% del pil e per 0,004% del pil nel 2022.

TV7Benevento : Manovra: Dpb, per 2021 bonus bebè e proroga congedo paternità di 7 giorni... - TV7Benevento : Manovra: Dpb, bonus mobilità per acquisto bici dal 2021-24 solo con rottamazione... - TV7Benevento : Manovra: in Dpb revisione spesa Pa, risparmi pari allo 0,052% pil in 2023... - romi_andrio : RT @paoloxbaroni: Approvato nella notte con tre giorni di ritardo rispetto alla scadenza del nostro Dpb a Bruxelles non c'è ancora traccia… - infoitinterno : L’APPROFONDIMENTO, Manovra: stop cartelle fino al 31 dicembre, Dpb e Ue -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Dpb Manovra: Dpb, bonus mobilità per acquisto bici dal 2021-24 solo con rottamazione Metro Manovra: Dpb, per 2021 bonus bebè e proroga congedo paternità di 7 giorni

E' quanto emerge da una bozza del Dpb nel quale emerge che è prorogato "anche fino a tutto giugno 2021" il bonus vacanze. Gli effetti finanziari di queste misure pesano nel 2021 per 0,005% del pil e ...

Manovra: in Dpb revisione spesa Pa, risparmi pari allo 0,052% pil in 2023

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) è previsto una razionalizzazione e una revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche che però prevede risparmi solo ...

E' quanto emerge da una bozza del Dpb nel quale emerge che è prorogato "anche fino a tutto giugno 2021" il bonus vacanze. Gli effetti finanziari di queste misure pesano nel 2021 per 0,005% del pil e ...Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) è previsto una razionalizzazione e una revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche che però prevede risparmi solo ...