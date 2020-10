Manila Nazzaro: “Sono ingrassata di 20 kg e ho rischiato di perdere la voce per il morbo di Basedow” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Manila Nazzaro, tra le protagoniste di “Temptation Island”, ha raccontato a “Verissimo” (che sabato ha totalizzato 2.499.000 spettatori totali e una share del 18.59%) diversi aspetti privati della sua vita. Dalla fine del matrimonio con Francesco Cozza nel 2016 alla lotta contro la malattia autoimmune che le ha dato non pochi problemi. “La nostra è stata una bellissima storia, lo amavo, ed è stato molto doloroso scoprire che c’erano tante bugie tra noi. – ha spiegato Manila a Silvia Toffanin – Il matrimonio è finito perché ho scoperto una sua vita parallela, poi mentre ci stavamo lasciando ho scoperto che lui aveva già avuto un altro bambino. Poi ho anche cercato di avere contatti con la sua nuova donna, perché è giusto che i nostri figli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020), tra le protagoniste di “Temptation Island”, ha raccontato a “Verissimo” (che sabato ha totalizzato 2.499.000 spettatori totali e una share del 18.59%) diversi aspetti privati della sua vita. Dalla fine del matrimonio con Francesco Cozza nel 2016 alla lotta contro la malattia autoimmune che le ha dato non pochi problemi. “La nostra è stata una bellissima storia, lo amavo, ed è stato molto doloroso scoprire che c’erano tante bugie tra noi. – ha spiegatoa Silvia Toffanin – Il matrimonio è finito perché ho scoperto una sua vita parallela, poi mentre ci stavamo lasciando ho scoperto che lui aveva già avuto un altro bambino. Poi ho anche cercato di avere contatti con la sua nuova donna, perché è giusto che i nostri figli ...

