Lilli Gruber in auto isolamento. "Conduco 'Otto e mezzo' da casa"

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19bre 2020 - Un collaboratore risulta positivo esi mette in. Ma nessun timore: condurrà, su La7, da. E' stata la stessa giornalista a spiegarlo ...

La7tv : #Gruber: 'Condurrò #ottoemezzo da casa perché un mio collaboratore ha il #covid. Ieri ho fatto il tampone, risultat… - repubblica : Lilli Gruber conduce da casa, un collaboratore è positivo al coronavirus - Pamela123419 : RT @Maxxeo: La casa di Lilli Gruber assolutamente all'altezza delle nostre aspettative. - Miki_2313 : RT @repubblica: Lilli Gruber conduce da casa, un collaboratore è positivo al coronavirus - _DorianGray_ : Lilli Gruber sta dimostrando in prima persona quanto possa essere efficace svolgere il proprio lavoro in smart work… -

Ultime Notizie dalla rete : Lilli Gruber

Roma, 19 ottobre 2020 - Un collaboratore risulta positivo e Lilli Gruber si mette in isolamento. Ma nessun timore: condurrà Otto e mezzo, su La7, da casa. E' stata la stessa giornalista a spiegarlo in ...Lilli Gruber conduce Otto e mezzo da casa perché un collaboratore della giornalista è risultato positivo al Covid. «Da stasera e per tutta la settimana mi vedrete condurre 'Otto e mezzo' da casa, ...