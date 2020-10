La scontata linea di difesa di Attilio Fontana: “Colpire la mia Lombardia per fare fuori la Lega” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Avevo iniziato a girare la Lombardia per presentare il nostro piano di rilancio. E avevo trovato ovunque una gran voglia di reagire e di ripartire, di rimettersi in gioco. La cosa mi entusiasmava, avevo il morale a mille. E invece è arrivata questa seconda botta, un’accelerazione fortissima in appena due o tre giorni”. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana risponde alle domande del quotidiano “La Verità” alla vigilia della puntata di “Report”, la trasmissione d’inchiesta di RaiTre che nelle anticipazioni ha annunciato che si occuperà diffusamente, tra l’altro, di vicende che toccano, più o meno direttamente, il presidente di Regione Lombardia ed ex sindaco di Varese. Secondo il quotidiano, nella ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Avevo iniziato a girare laper presentare il nostro piano di rilancio. E avevo trovato ovunque una gran voglia di reagire e di ripartire, di rimettersi in gioco. La cosa mi entusiasmava, avevo il morale a mille. E invece è arrivata questa seconda botta, un’accelerazione fortissima in appena due o tre giorni”. Il presidente della Regionerisponde alle domande del quotidiano “La Verità” alla vigilia della puntata di “Report”, la trasmissione d’inchiesta di RaiTre che nelle anticipazioni ha annunciato che si occuperà diffusamente, tra l’altro, di vicende che toccano, più o meno direttamente, il presidente di Regioneed ex sindaco di Varese. Secondo il quotidiano, nella ...

