Iconize a Live non è la D’Urso: “Ecco come mi sono causato i lividi, ero ubriaco” Barbara non gli crede (VIDEO) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri sera a Live non è la D’Urso è stato ospitato Iconize. Marco, ex di Tommaso Zorzi, ha confessato di aver simulato una finta aggressione omofoba ed ha raccontato come ha fatto a causarsi i lividi sul viso. Il ragazzo si è scusato ed ha fatto leva su alcuni disturbi psicologici da cui è affetto nell’ultimo periodo. Barbara D’Urso gli ha dato la possibilità di difendersi, ma non ha nascosto il fatto di fare molta fatica a credere alla sua versione dei fatti. La versione di Iconize a Live non è la D’Urso Iconize ha ammesso nello studio di Live non è la D’Urso di aver inventato di essere stato aggredito a causa del suo orientamento sessuale. ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri sera anon è la D’Urso è stato ospitato. Marco, ex di Tommaso Zorzi, ha confessato di aver simulato una finta aggressione omofoba ed ha raccontatoha fatto a causarsi isul viso. Il ragazzo si è scusato ed ha fatto leva su alcuni disturbi psicologici da cui è affetto nell’ultimo periodo.D’Urso gli ha dato la possibilità di difendersi, ma non ha nascosto il fatto di fare molta fatica are alla sua versione dei fatti. La versione dinon è la D’Ursoha ammesso nello studio dinon è la D’Urso di aver inventato di essere stato aggredito a causa del suo orientamento sessuale. ...

infoitcultura : Iconize, la confessione a Live: «Mi vergogno di aver finto», Barbara D'Urso lo perdona, i social no - infoitcultura : ‘Live – Non è la D’Urso’, Iconize svela (finalmente) tutta la verità dietro la finta aggressione omofoba - infoitcultura : Live-Non è la D'Urso, Iconize in ginocchio dalla D'Urso: 'Ero ubriaco, mi vergogno' - louiscyfere : Iconize in tv: 'Mi vergogno di aver finto', la D'Urso lo perdona, i social no - Novella_2000 : Elettra Lamborghini commenta il ritorno del suo (ex?) amico Iconize dalla d’Urso -