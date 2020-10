Elisabetta Gregoraci innamorata di Piero Barone de Il Volo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci sarebbe legata a Piero Barone, il tenore de ‘Il Volo’. “C’è chi pensa che fuori ha un affetto – ha dichiarato Parpiglia a Casa Chi – chi pensa che ha freezzato Pretelli dopo la lettera di Flavio Briatore. Io una cosa la confermo: tra Elisabetta Gregoraci e Piero Barone c’è un rapporto“. Svelato forse un altro mistero. In molti si sono accorti che Eli batte spesso le mani sul cuore, come se fosse un messaggio in codice per qualcuno fuori dalla Casa… “Tu sei l’epicentro del mio terremoto“, questa la scritta sulla scia dell’aereo che è arrivato sulla casa del Grande Fratello Vip. Un messaggio indirizzato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020)sarebbe legata a, il tenore de ‘Il’. “C’è chi pensa che fuori ha un affetto – ha dichiarato Parpiglia a Casa Chi – chi pensa che ha freezzato Pretelli dopo la lettera di Flavio Briatore. Io una cosa la confermo: trac’è un rapporto“. Svelato forse un altro mistero. In molti si sono accorti che Eli batte spesso le mani sul cuore, come se fosse un messaggio in codice per qualcuno fuori dalla Casa… “Tu sei l’epicentro del mio terremoto“, questa la scritta sulla scia dell’aereo che è arrivato sulla casa del Grande Fratello Vip. Un messaggio indirizzato ...

