Dinamo Kiev-Juventus, Chiellini: "Juve in costruzione ma domani dovremo vincere" (Di lunedì 19 ottobre 2020) "Impossibile dire per quanto tempo ancora questa Juve sarà in costruzione ma già da domani sera sarà importante fare risultato". Così Giorgio Chiellini nella conferenza stampa di presentazione di Dinamo Kiev-Juventus, match valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. "Non abbiamo avuto ancora modo di lavorare veramente tutti insieme e l'importante è continuare a migliorare, ad amalgamarci sempre di più con i nuovi arrivati, vincere e fare risultati – ha aggiunto il capitano bianconero -. Essere fra i primi favoriti o in seconda fascia, terza o quarta a noi non interessa. Ogni stagione si parte sempre per provare a vincere, siamo consapevoli dei cambiamenti che erano necessari ma ...

