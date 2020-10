Covid, allarme a Milano: non riusciamo a tracciare i contagi, state a casa (Di lunedì 19 ottobre 2020) Vittorio Demicheli il direttore sanitario: «Nella prima ondata la metropoli colpita marginalmente, ora il contagio è più veloce. Chi ha avuto contatti a rischio stia a casa. Ciascuno dovrà rinunciare a qualcosa» Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats Milano, ha dichiarato a SkyTg24: «Non riusciamo a tracciare tutti i contagi, a mettere noi attivamente in isolamento … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Vittorio Demicheli il direttore sanitario: «Nella prima ondata la metropoli colpita marginalmente, ora ilo è più veloce. Chi ha avuto contatti a rischio stia a. Ciascuno dovrà rinunciare a qualcosa» Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats, ha dichiarato a SkyTg24: «Nontutti i, a mettere noi attivamente in isolamento … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

"Si sta facendo un grande sforzo internazionale sulle vaccinazioni contro il Covid-19", ha spiegato Franco Locatelli.

Covid, allarme a Milano: non riusciamo a tracciare i contagi, state a casa

Vittorio Demicheli il direttore sanitario: «Nella prima ondata la metropoli colpita marginalmente, ora il contagio è più veloce. Chi ha avuto contatti a rischio stia a casa. Ciascuno dovrà rinunciare ...

Vittorio Demicheli il direttore sanitario: «Nella prima ondata la metropoli colpita marginalmente, ora il contagio è più veloce. Chi ha avuto contatti a rischio stia a casa. Ciascuno dovrà rinunciare ...