Assessore Napoli: «Rinviate la gara con l’AZ Alkmaar» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ciro Borriello, Assessore allo sport del Comune di Napoli, ha parlato della prossima partita di Europa League tra azzurri e AZ Alkmaar Ciro Borriello, Assessore allo sport del Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della prossima partita di Europa League tra azzurri e AZ Alkmaar, squadra olandese con ben nove positivi. «Ci vuole un comportamento responsabile: l’AZ andrebbe messo in quarantena e bisognerebbe rimandare la partita. Non credo che il Comune possa intervenire, ma se dovesse intervenire l’ASL Napoli 1 bisognerebbe capire cosa potrebbe accadere. Ci sono 9 contagiati, l’AZ non dovrebbe partire: è un mini-focolaio, ci potrebbe esser un nuovo caso come per Islanda-Italia Under 21. Altrimenti ci sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ciro Borriello,allo sport del Comune di, ha parlato della prossima partita di Europa League tra azzurri e AZCiro Borriello,allo sport del Comune di, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della prossima partita di Europa League tra azzurri e AZ, squadra olandese con ben nove positivi. «Ci vuole un comportamento responsabile: l’AZ andrebbe messo in quarantena e bisognerebbe rimandare la partita. Non credo che il Comune possa intervenire, ma se dovesse intervenire l’ASL1 bisognerebbe capire cosa potrebbe accadere. Ci sono 9 contagiati, l’AZ non dovrebbe partire: è un mini-focolaio, ci potrebbe esser un nuovo caso come per Islanda-Italia Under 21. Altrimenti ci sarebbe ...

