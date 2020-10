Salernitana | Lotito ai contestatori | “Pensate a fare i tifosi”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 ottobre 2020) “Non faccio polemiche, non sono abituato a farne. I tifosi facessero i tifosi, il presidente facesse il presidente. Devono parlare delle cose che gli appartengono e tila squadra del cuore nel rispetto delle regole. Non consentirò mai ai tifosi di sostituirsi alla società”. Lo ha dichiarato il presidente dellaClaudio, ieri all’Arechi per assistere alla vittoria dei suoi per 4-1 sul Pisa. Come riportato dal sito del giornalista Alfredo Pedullà, il patron si è detto soddisfatto della prestazione: “Sicuramente la squadra ha dimostrato di essere compatta, determinata, volitiva e tonica. Questa squadra ha qualità tecniche ma anche ‘cazzimma’ come si dice a Napoli. Ci sono le condizioni perun ottimo campionato. Bisogna giocare ...