Pogba Juventus, beffa Paratici: Zidane accetta lo scambio con il Manchester United (Di domenica 18 ottobre 2020) Potrebbe davvero complicarsi l’arrivo di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista, ancora vero e proprio sogno di mercato di Paratici, sarebbe molto vicino al Real Madrid. Secondo quanto riportato dal The Sun, i Red Devils potrebbero intavolare uno scambio che riguarda il francese e Federico Valverde. Juventus: si complica Pogba Zinedine Zidane, tecnico dei Blancos, avrebbe fiat dato il suo consenso all’operazione e, inoltre, farebbe leva proprio sulla volontà di trasferirsi a Madrid dell’ex bianconero. Leggi ancheDybala Juventus, clima rovente: scontro con Paratici dopo la partita L’allenatore del Manchester United, Solskjaer, qualche giorno fa ha però ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 18 ottobre 2020) Potrebbe davvero complicarsi l’arrivo di Paulalla. Il centrocampista, ancora vero e proprio sogno di mercato di, sarebbe molto vicino al Real Madrid. Secondo quanto riportato dal The Sun, i Red Devils potrebbero intavolare unoche riguarda il francese e Federico Valverde.: si complicaZinedine, tecnico dei Blancos, avrebbe fiat dato il suo consenso all’operazione e, inoltre, farebbe leva proprio sulla volontà di trasferirsi a Madrid dell’ex bianconero. Leggi ancheDybala, clima rovente: scontro condopo la partita L’allenatore del, Solskjaer, qualche giorno fa ha però ...

Pagno72 : Sassuolo Vs JUVENTUS Goal Pogba 1-1 HDR - TheMattDP10 : [È GIÀ SCONTRO????] | LIKE DI DYBALA CONTRO PIRLO SU TWITTER, MA POI CAN... - calciomercatoit : ?? #Juventus tagliata fuori - Idea di scambio #Pogba-#Valverde ?? #CMITmercato - TheMattDP10 : [MORATA TRASCINA, BONUCCI ROVINA. CHIESA ESPULSO SUBITO] | PAGELLONE DI ... - TheMattDP10 : [È STATO UN DISASTRO, MA ECCO COSA MI È PIACIUTO DI IERI] | TATTICA CROT... -