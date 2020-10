"Non siamo in situazione di panico" Locatelli smentisce gli allarmisti (Di domenica 18 ottobre 2020) Valentina Dardari Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ha smentito gli allarmisti: "Per dire che il virus è fuori controllo serve altro" Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e primario del reparto di Onco-ematologia del Bambino Gesù, ha smentito gli allarmisti affermando che in questo momento l’Italia non si trova in una situazione di panico. “Che ci sia stata un’accelerazione, negli ultimi 10-15 giorni, del numero dei contagi in tutta Italia è un dato di fatto. Ma andrei cauto prima di parlare di crescita esponenziale. Non siamo in questa situazione” ha spiegato il professore ospite della trasmissione ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 ottobre 2020) Valentina Dardari Il professor Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità, ha smentito gli: "Per dire che il virus è fuori controllo serve altro" Il professor Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e primario del reparto di Onco-ematologia del Bambino Gesù, ha smentito gliaffermando che in questo momento l’Italia non si trova in unadi. “Che ci sia stata un’accelerazione, negli ultimi 10-15 giorni, del numero dei contagi in tutta Italia è un dato di fatto. Ma andrei cauto prima di parlare di crescita esponenziale. Nonin questa” ha spiegato il professore ospite della trasmissione ...

matteosalvinimi : ?????? #AZZOLINA: “I BANCHI CON LE ROTELLE SERVONO A NON FARE ANNOIARE GLI STUDENTI”. Ci rendiamo conto in che mani… - nzingaretti : Siamo con e nelle 60 piazze che oggi in tutta Italia chiedono rispetto, pari diritti e dignità. La legge Zan contro… - mante : La differenza fra le imposizioni anti covid di oggi e quelle di marzo è che allora erano emergenza, non ne sapevamo… - MassimoSantoma2 : RT @RadioSavana: Napoli oggi ore 16: centinaia di clandestini africani e asiatici assembrati, molti senza mascherina mentre vendono merce i… - 17_Peppe : RT @napolista: Se solo avessero letto la testimonianza del direttore de La Stampa @massimgiannini ricoverato in terapia intensiva, non si r… -