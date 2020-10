MotoGP, GP Aragon 2020: sfida al freddo e al gelo Quartararo-Mir, Morbidelli vuol inserirsi. Dovizioso-Petrucci, che tensione! (Di domenica 18 ottobre 2020) freddo e ancora freddo. La colonnina di mercurio fatica a muoversi in quel di Aragon (Spagna), sede del round iridato del Motomondiale. Il fattore climatico è quello che è e gli organizzatori sono stati costretti a rivedere i loro piani in fatto di orari. Dunque, si è pensato a un cambiamento di programmazione per le tre classi, per cercare di girare in pista con qualche grado centigrado in più. Una sfida in MotoGP che però riscalderà i cuori degli appassionati. In un’annata priva del grande dominatore Marc Marquez, il quadro della situazione è incerto. I favoriti per il successo sono diversi e sicuramente chi salirà in sella alla Yamaha non sarà scontento. Nel corso delle prove libere e delle qualifiche, infatti, la M1 ha dato ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020)e ancora. La colonnina di mercurio fatica a muoversi in quel di(Spagna), sede del round iridato del Motomondiale. Il fattore climatico è quello che è e gli organizzatori sono stati costretti a rivedere i loro piani in fatto di orari. Dunque, si è pensato a un cambiamento di programmazione per le tre classi, per cercare di girare in pista con qualche grado centigrado in più. Unainche però riscalderà i cuori degli appassionati. In un’annata priva del grande dominatore Marc Marquez, il quadro della situazione è incerto. I favoriti per il successo sono diversi e sicuramente chi salirà in sella alla Yamaha non sarà scontento. Nel corso delle prove libere e delle qualifiche, infatti, la M1 ha dato ...

