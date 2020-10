MotoGP, come rivedere la gara: orari differite e repliche TV8 e Sky, programma GP Aragon 2020 (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Motomondiale 2020 ha visto oggi, domenica 18 ottobre, svolgersi la gara del GP di Aragon, che si è disputata al MotorLand, ed è stata valida come decima del calendario iridato della MotoGP ed undicesima per Moto2 e Moto3. La gara della classe regina è scattata alle ore 15.00, ma sarà possibile vederla anche in replica o differita, così come per Moto2 e Moto3. Di seguito il programma ed il palinsesto completo delle repliche della gara della MotoGP, di Moto2 e di Moto3 del GP di Aragon del Motomondiale proposte in tv in abbonamento su Sky Sport MotoGP ed in streaming in abbonamento su Sky Go e NowTv, e delle differite ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Motomondialeha visto oggi, domenica 18 ottobre, svolgersi ladel GP di, che si è disputata al MotorLand, ed è stata validadecima del calendario iridato dellaed undicesima per Moto2 e Moto3. Ladella classe regina è scattata alle ore 15.00, ma sarà possibile vederla anche in replica o differita, cosìper Moto2 e Moto3. Di seguito iled il palinsesto completo delledelladella, di Moto2 e di Moto3 del GP didel Motomondiale proposte in tv in abbonamento su Sky Sported in streaming in abbonamento su Sky Go e NowTv, e delle...

SkySportMotoGP : ?? @Petrux9: 'Ti pensavo, mi sono detto, stavolta non c'è mamma come gli altri anni, chissà se riesco a fare il podi… - LucaSalvarani11 : Cmq visti i 4 secondi che Lorenzo si è preso dai titolari negli ultimi test, un po’ più di rispetto per Rossi ci vo… - villawizard : @biagio4658 Assolutamente, poi cadono tutti e quattro come l'anno scorso in MotoGP a Catalunya (?) e lo vince Martín, boooooh - undertray : ma come anche la motogp alle 3 ma porcoddd perché lo odio questo orario - araujopampanin : @FabioCasalucci Si ok sport minori tipo il tamburello, il curling, il campionato di ping pong... Cioè prendi 100 eu… -