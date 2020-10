Milan quasi da scudetto con re Zlatan, Pioli e i ragazzi terribili (Di domenica 18 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Gazzetta_it : #Inter-Milan, le #pagelle: #Ibrahimovic infinito, 8. E' quasi re #Leao: 7. #Lukaku vivo (7), #Kolarov flop: 4… - sebilardi : @ArenaRosario La Juve forse farà un anno di transizione ma ne approfitteranno Napoli e Milan. Noi prendiamo gol da… - fralittera : ?? 4 partite giocate 2 vittorie 1 pari 1 sconfitta Pari e sconfitta arrivati in due big match (Lazio e Milan) co… - skvriniar : mi fanno quasi tenerezza i milanisti per come sono gasati ‘che bel milan, finalmente, scudetto’ non so se hanno vis… - iGMaurizio : RT @Gazzetta_it: Re #Zlatan, #Pioli e i ragazzi terribili questo #Milan è (quasi) da scudetto -