Le Regioni al Governo | ‘No chiusura palestre e parrucchieri | smart working al 70% e stretta sui bar solo nelle aree a rischio’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 ottobre 2020) “Non eranoproposte dellee non ci sono state prospettate dalmisure di limitazione pere centri estetici, così come neppure pere piscine”. Lo chiarisce il presidente della conferenza delleStefano Bonaccini, in una nota nella quale sintetizza le richieste dellealnell’incontro di stamattina. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, “a fronte di un lavoro molto positivo fatto negli ultimi due mesi, col potenziamento delle linee e delle corse, si tratta di riorganizzare laddove possibile i tempi dei servizi e delle città per alleggerire i numeri in alcuni orari di punta”, spiega Bonaccini. Le proposte delle ...