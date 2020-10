La Roma batte 5-2 il Benevento Vittorie per Udinese | Sassuolo e Cagliari

(Di domenica 18 ottobre 2020) AGI - Nonostante qualche fatica di troppo lavince in casa contro il, trovando continuita' dopo il successo di Udine. All'Olimpico finisce 5-2 con l'iniziale vantaggio campano di Caprari ribaltato da Pedro e Dzeko già nel primo tempo; il pareggio ospite di Lapadula ad inizio ripresa e' reso poi vano dal rigore trasformato da Veretout, dalla seconda rete di Dzeko e dal sigillo finale di Carles Perez. I capitolini salgono a 7 punti, in attesa del big match di lunedi' prossimo con il Milan capolista. Cinque minuti sul cronometro e arriva il primo colpo di scena del match: l'ex di turno Caprari calcia dal limite, il suo tiro s'impenna dopo una deviazione di Ibanez e mette fuori causa Mirante. 1-0costretta subito ad inseguire.in rimonta, ...

massimobitonci : UE, BITONCI (LEGA): ULTIMA COSA CHE SERVE A ITALIANI È PAGARE IMU (9Colonne) Roma, 16 ott - 'L'Europa batte cassa e… - VAVEL_Italia : La @OfficialASRoma batte il @bncalcio per 5-2 - roma_libera : L'#ASRoma dopo un inizio di primo e secondo tempo molto 'romanista' (cit.@Piero_Farenti) batte il Benevento. Dobbi… - asr_palermo : Ottima Roma che batte le streghe del Benevento per 5-2 #ForzaRoma ?????? - GennaroMastroi3 : La #Roma batte il #Benevento 5-2! Reti di #Caprari, #Pedro, #Dzeko, #Lapadula, #Veretout, #Dzeko e #Perez. #SerieATIM -

La Roma occupa attualmente il decimo posto in classifica ... La scorsa giornata il Benevento ha battuto per 1 a 0 il Bologna grazie alla rete di Lapadula e si trova ora al settimo posto in classifica ...All'Olimpico gli uomini di Fonseca faticano all'inizio poi dilagano. Sassuolo vince in rimonta, prima vittoria per Udinese e Sassuolo ...