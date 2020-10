Il Lada Togliatti ingaggia Marx Lenin e grazie al calcio l’Unione Sovietica rivive in Russia

Leggi su itasportpress

(Di domenica 18 ottobre 2020) Il club russo di seconda divisione,Akronhato il centrocampista brasiliano di 20 anniDos Santos Gonsalves. Il calciatore svincolato, ha firmato un contratto triennale. Fin qui tutto normale ma insta suscitando tanto clamore questa operazione di mercato proprio per il nomeKarl che sarà stampato in cirillico sulla maglia del brasiliano che chiaramente unisce il filosofo materialista tedesco e il rivoluzionario e politologo russo. Ilismo è una corrente di pensiero politico ed economico (nell'ambito del comunismo) che si inquadra nella tradizione delismo. Per adesso ai nuovi tifosi russi fa un certo clamore ...