DPCM 18 OTTOBRE – Ecco tutto quello che c’è da sapere (Di domenica 18 ottobre 2020) DPCM 18 OTTOBRE – E’ ancora quasi tutto da ufficializzare e lo farà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di questo pomeriggio. Tra le novità dovrebbero esserci la chiusura di centri estetici e parrucchieri così come la sospensione di tutti i campionati sportivi dilettantistici. Inoltre dovrebbe essere incentivato lo smart working e le scuole superiori andranno avanti con turni pomeridiani. A breve, qui di seguito, sarà pubblicato l’intero DPCM 18 OTTOBRE. DPCM 18 OTTOBRE – PDF Come già detto, appena sarà reso noto, sarà pubblicato qui di seguito il nuovo DPCM per contrastare il contagio da coronavirus. ... Leggi su giornal (Di domenica 18 ottobre 2020)18– E’ ancora quasida ufficializzare e lo farà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di questo pomeriggio. Tra le novità dovrebbero esserci la chiusura di centri estetici e parrucchieri così come la sospensione di tutti i campionati sportivi dilettantistici. Inoltre dovrebbe essere incentivato lo smart working e le scuole superiori andranno avanti con turni pomeridiani. A breve, qui di seguito, sarà pubblicato l’intero1818– PDF Come già detto, appena sarà reso noto, sarà pubblicato qui di seguito il nuovoper contrastare il contagio da coronavirus. ...

CottarelliCPI : E' in arrivo un nuovo DPCM. Una preghiera. Che sia un po' meno complicato da capite di quello del 13 ottobre (alleg… - pietroraffa : Il Dpcm del 13 ottobre non prevede orari di riapertura. E alcuni locali a mezzanotte chiudono solo per pochi minu… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte presenterà domenica 18 ottobre il nuovo dpcm #CORONAVIRUS - bruno814951 : RT @CottarelliCPI: E' in arrivo un nuovo DPCM. Una preghiera. Che sia un po' meno complicato da capite di quello del 13 ottobre (allegati c… - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: CORONAVIRUS, LE REGIONI METTONO IN RIGA IL GOVERNO SULLE NUOVE MISURE -