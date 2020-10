Covid, 70% dei pazienti è maschio: un test per usare le cure ormonali che si usano contro cancro (Di domenica 18 ottobre 2020) Gli uomini sono i bersagli preferiti del , con il 70% dei ricoveri. Questo dato, noto sin dall'inizio dei contagi, ha indotto i ricercatori a pensare che la maggiore facilità di contrarre l'infezione ... Leggi su leggo (Di domenica 18 ottobre 2020) Gli uomini sono i bersagli preferiti del , con il 70% dei ricoveri. Questo dato, noto sin dall'inizio dei contagi, ha indotto i ricercatori a pensare che la maggiore facilità di contrarre l'infezione ...

Corriere : Dai nonni ai nipoti, in 15 giorni quadruplicati i pazienti over 70 - espressione24 : Il Presidente Tua: «I nostri mezzi affollati al 70%. Nuovi auto disponibili fra un anno. #Autobus #Covid219… - giulisa7 : @GuidoCrosetto Non sono d’accordo un sacco di gente, anche sopra i 70 ,non è terrorizzata per niente Mio papà di 93… - SiracusaliveTV : Covid-19. Curva in crescita in Sicilia con 548 nuovi positivi, 70 ricoverati in terapia intensiva. A Siracusa 27 nu… - Ossmeteobargone : RT @AnciLiguria: #COVID__19. Abbiamo realizzato una sintesi degli ultimi provvedimenti emanati dalla @RegLiguria : 1?? Ordinanza n. 69 del… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 70% Covid-19: dai nipoti ai nonni, in 15 giorni quadruplicati i pazienti over 70 Corriere della Sera Coronavirus, la Regione "chiude" Randazzo: è la quarta zona rossa in Sicilia

Novantasette casi positivi al Covid accertati attraverso il tampone molecolare e altri sessanta con quello rapido: un vero cluster territorializzato è stato individuato a Randazzo, in provincia di ...

Valdichiana Village: dopo 15 anni cambia nome la Land Of Fashion toscana

Resta immutata la convenienza della formula, che garantisce sconti fino al 70% rispetto ai negozi tradizionali ... piccoli eventi e degustazioni a tema. “L’emergenza Covid e i mesi di chiusura hanno ...

Novantasette casi positivi al Covid accertati attraverso il tampone molecolare e altri sessanta con quello rapido: un vero cluster territorializzato è stato individuato a Randazzo, in provincia di ...Resta immutata la convenienza della formula, che garantisce sconti fino al 70% rispetto ai negozi tradizionali ... piccoli eventi e degustazioni a tema. “L’emergenza Covid e i mesi di chiusura hanno ...