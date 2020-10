Ancora terremoto in Sicilia: dopo Enna, è toccato a Messina (Di domenica 18 ottobre 2020) Ancora un terremoto in Sicilia, questa volta in provincia di Messina: ieri almeno cinque scosse nei dintorni di Enna. La Sicilia trema da sabato 17 ottobre. Cinque le scosse registrate ieri nella provincia di Enna, con epicentro a Troina e Cerami e la scossa più alta con una magnitudo di 3.2 della scala Richter. Oggi è stata la provincia di Messina a svegliarsi per una scossa di magnitudo 3.3 che è stata avvertita distintamente dalla popolazione: epicentro Capizzi. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus 17 ottobre, i numeri non scendono pronte nuove misure Ancora terremoto in Sicilia: 3.3 della scala Richter a Messina Continua a tremare la ... Leggi su chenews (Di domenica 18 ottobre 2020)unin, questa volta in provincia di: ieri almeno cinque scosse nei dintorni di. Latrema da sabato 17 ottobre. Cinque le scosse registrate ieri nella provincia di, con epicentro a Troina e Cerami e la scossa più alta con una magnitudo di 3.2 della scala Richter. Oggi è stata la provincia dia svegliarsi per una scossa di magnitudo 3.3 che è stata avvertita distintamente dalla popolazione: epicentro Capizzi. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus 17 ottobre, i numeri non scendono pronte nuove misurein: 3.3 della scala Richter aContinua a tremare la ...

