Victor Osimhen segna e chiede la fine delle violenze della polizia in Nigeria (Di sabato 17 ottobre 2020) Sport e impegno sociale. Non solo Hamilton ma adesso anche il nuovo acquisto del Napoli. "End police brutality in Nigeria". È la scritta con il pennarello su una maglietta bianca che Victor Osimhen, l'... Leggi su globalist (Di sabato 17 ottobre 2020) Sport e impegno sociale. Non solo Hamilton ma adesso anche il nuovo acquisto del Napoli. "End police brutality in". È la scritta con il pennarello su una maglietta bianca che, l'...

claudioruss : #NapoliAtalanta in quattro immagini di @CalcioNapoli24: l'abbraccio tra Gennaro #Gattuso e Victor #Osimhen, il prim… - 50kasteriski : RT @FerdinandoC: Napoli chiama Lagos. Victor Osimhen segna e mostra un messaggio contro le violenze della polizia in Nigeria. - edigram : RT @beabri: Oggi Victor #Osimhen ha festeggiato così il suo gol in #NapoliAtalanta, mostrando il messaggio 'End Police Brutality in Nigeria… - AlfredoTerrasi : RT @beabri: Oggi Victor #Osimhen ha festeggiato così il suo gol in #NapoliAtalanta, mostrando il messaggio 'End Police Brutality in Nigeria… - OriC1282 : RT @ArabaFenice1078: Al suo primo goal in serie A, Victor lancia questo messaggio. #EndPoliceBrutalityinNigera #NapoliAtalanta #Osimhen… -