Uovo crudo: tutte le ragioni per cui non è consigliabile consumarlo. Ci sono gruppi della popolazione nei quali è diventata abbastanza popolare l'idea che prendere un Uovo crudo la mattina possa assicurare un buon rendimento nella giornata. La cosa suscita invece dei dubbi in altre persone. Un po' per il sapore del tutto particolare dell'Uovo crudo, che non tutti gradiscono, e un po' perché non sono poche le persone che hanno dei dubbi sulla salubrità di consumare le uova senza cuocerle. Dinanzi alla mancanza di informazioni sulla salubrità o meno di questo modo di mangiare le uova, si sono moltiplicati gli studi che hanno cercato di far luce su questo ...

GiordanoGasper1 : @Mebs_Gemini Aggiungici un rosso d'uovo?? crudo e una grattugiata di buccia di limone ?? un po' di pepe e sentirai che buono. - gre_yume : RT @AndreeaPrajascu: Luca si è bevuto un uovo crudo come penitenza per aver perso al gioco dei tappi contro Ivana Hahahahahahahhaha #GFvip… - LucaCiardi1977 : @Sabry09439578 @anonimonapolet6 Ma soprattutto, secondo Te, uno che lo fa di mestiere, va a cercare le cose su Goog… - Nosensecover : dato che è l'una di notte lo dico: - l'uovo crudo della carbonara mi fa parecchio sbocco. - treccarioma : @marisa90571900 allo però dipende a me tipo piace ma non quella originale e piace sia con l'uovo crudo che cotto però boh -

Per le uova, in quanto protette esternamente dal guscio ... vomito e diarrea. «Una fettina di carne cruda», dice l’igienista, «può essere consumata al massimo dopo cinque o sei giorni dalla scadenza.

