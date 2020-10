Serie A, Napoli-Atalanta: esordio da titolare per Bakayoko, Ilicic torna in campo dal 1′. Le formazioni ufficiali (Di sabato 17 ottobre 2020) Tutto pronto per Napoli-Atalanta.Archiviata la pausa per le Nazionali, ritorna la Serie A: tra poco più di 30 minuti gli azzurri di Gattuso ospiteranno e sfideranno i nerazzurri di Gasperini per la gara valida per la quarta giornata del campionato di massima Serie. esordio dal primo minuto per Bakayoko, che vince il ballottaggio in mezzo al campo con Demme. Ilicic torna titolare nei nerazzurri dopo tre mesi di assenza.Di seguito, le formazioni ufficiali.Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian, Bakayoko, Mertens; Lozano, Politano, Osimhen.Atalanta ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 ottobre 2020) Tutto pronto per.Archiviata la pausa per le Nazionali, rilaA: tra poco più di 30 minuti gli azzurri di Gattuso ospiteranno e sfideranno i nerazzurri di Gasperini per la gara valida per la quarta giornata del campionato di massimadal primo minuto per, che vince il ballottaggio in mezzo alcon Demme.nei nerazzurri dopo tre mesi di assenza.Di seguito, le(4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian,, Mertens; Lozano, Politano, Osimhen....

