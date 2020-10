Roma, i cinghiali sono da abbattere, dice il Sindaco: la polizia spara tra le grida dei residenti (Di sabato 17 ottobre 2020) A Roma è scoppiata una violenta polemica per l’abbattimento di un gruppo di cinghiali da parte della polizia Provinciale: sotto accusa il Sindaco ed il presidente della regione. A Roma i casi di animali selvatici – in questo caso, cinghiali – che sconfinano nelle aree abitate in cerca di cibo sono piuttosto comuni ma, con … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 17 ottobre 2020) Aè scoppiata una violenta polemica per l’abbattimento di un gruppo dida parte dellaProvinciale: sotto accusa iled il presidente della regione. Ai casi di animali selvatici – in questo caso,– che sconfinano nelle aree abitate in cerca di cibopiuttosto comuni ma, con … L'articolo proviene da leggilo.org.

