Pizzaiolo si ribella al racket ma lascia Napoli | la triste storia di Vincenzo

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFiore, titolare della pizzeria ‘O Curniciell che si trova in Via Calata Ponte di Casanova, oppresso dagli estorsori della camorra decide di mollare tutto, preoccupato per l’incolumità della famiglia, e si trasferisce nel Regno Unito dopo aver contribuito al fermo di due taglieggiatori. “Non è unaa lieto fine. Anzi, lo è per metà perché il finale è una sconfitta per noi tutti”, scrive in un post il Senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto che si occuperà del caso. “Dopo il lockdown, a giugno si presentano in due nella pizzeria per chiedere di ‘fare il regalo tre volte l’anno’. Lui si rifiuta. Loro, ad agosto, gli dicono: ‘allora ci dobbiamo incendiare la bottega’. Lui li ...